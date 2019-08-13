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رياضة

مروان محسن ينشر صورة له مع أحمد عصام: أنت أجدع أخ ربنا يديم المحبة

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 01:44 ص
مروان محسن
مروان محسن
عمرو ابوبكر
احتفل مروان محسن مهاجم الأهلى ومنتخب مصر، بزفافه فى أحد فنادق التجمع الخامس، وحرص عدد من لاعبي المارد الأحمر على حضور حفل الزفاف.

ونشر مروان محسن عبر إنستجرام، صورة، تجمع بينه وبين الممثل الشاب أحمد عصام .

وعلَّق مروان محسن على الصورة:" لا توجد كلمات تصف بها من انت بالنسبة لي، انت اكثر من صديق أنت أخ، لك جزيل الشكر على كل ما فعلته من أجلي، شكرا يا حبيبي يا اجدع اخ ربنا يديم المحبة".

جدير بالذكر أن، مروان محسن غاب عن لقاء الأهلي ومنافسه اطلع بره، في مباراة الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي فاز بها الأهلي برباعية نظيفة.
مروان محسن ينشر صورة له مع أحمد عصام: أنت أجدع أخ ربنا يديم المحبة

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