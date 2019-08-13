أخبار الفن والفنانين.. أحمد عز: مركز فى شغلى وبس.. الفيل الأزرق 2 على قمة إيرادات العيد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى :





احمد عز وزينة .. السبب الحقيقي لـ خناقة الساحل الشمالى بينه وشقيقة زينة

تصدرت خلال الساعات الماضية عدد من الروايات المتضاربة حول حقيقة المشاجرة التي وقعت في الساحل الشمالى بين الفنان أحمد عز وشقيقة الممثلة زينة وتطور الأمر لتحرير محضر شرطة.





رقم قياسي لـ ولاد رزق 2 .. واحمد عز: مركز فى شغلى وبس

حقق فيلم ولاد رزق 2 للنجم أحمد عز إيرادات بلغت حوالى 8 ملايين و 400 ألف جنيه، ليصبح الأكثر تحقيقا للإيراد اليومى فى تاريخ السينما المصرية.





بالقاهرة والمحافظات.. ننشر 65 دار عرض لـ فيلم خيال مآتة

تداولت خلال الساعات الماضية أنباء حول طرح فيلم خيال مآتة للنجم أحمد حلمى بشكل محدود فى دور العرض مع بدء موسم عيد الأضحى السينمائى، وهو الأمر الذى يتم نشره على نطاق واسع دون التأكد من مصدر.





إيرادات أفلام العيد.. الفيل الأزرق 2 يتصدر.. وولاد رزق 2 يلاحقه

يشهد موسم عيد الأضحى الحالى منافسة شرسة بين أكثر من عمل، وحصد فيلم الفيل الأزرق 2 للنجم كريم عبد العزيز حوالى 60 مليون جنيه فى شباك التذاكر بعد 17 يوما منذ طرحه.





وفاة حفيد الموسيقار سيد مكاوى

نعت أميرة ابنة الموسيقار سيد مكاوى نجل شقيقتها إيناس كريم مدحت منير، والذى فارق عالمنا مساء اليوم.





بعد حفلها الأسطورى.. كيف احتفلت جينفر لوبيز بعيد ميلادها فى مصر.. فيديو

حرصت النجمة العالمية جينيفر لوبيز على الاحتفال بعيد ميلادها على مسرح حفلها الذى أقيم قبل أيام بمدينة العلمين الجديدة، وسط صيحات من الجمهور Happy birthday J LO وتم إطلاق الألعاب النارية وظهرت كعكة ضخمة على الشاشة فى خلفية المسرح.





وصلة غزل في نوال الزغبي بسبب الهوت شورت