أبطال آسيا .. الاتحاد السعودي يتأهل لدور الـ 8 ويواجه الفائز من القطبين

نجح الاتحاد السعودي في الفوز على ذوب آهن الإيراني 4-3 في إياب دور ال16 من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم ليبلغ الدور ربع النهائي.



وكان الاتحاد فاز ذهابا بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت في دبي.



ويلتقي الاتحاد الفائز في المواجهة المرتقبة بين القطبين السعوديين الهلال والأهلي.



وكان ذوب آهن قد أنهى دور المجموعات متصدرا المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات، بينما حل الاتحاد ثانيا في الثانية برصيد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين وخسارة.