لأول مرة في تاريخه .. النصر السعودي إلى ربع نهائي أبطال آسيا

نجح النصر السعودي في الوصول إلى ربع نهائي دوري ابطال اسيا للمرة الأولى في تاريخه بعدما قلب تأخره أمام مضيفه الوحدة الإماراتي بهدف إلى فوز 3-2 وكانت مباراة الذهاب في الرياض انتهت بالتعادل 1-1.



ولم يستفد الوحدة من تقدمه بهدف مبكر من المنهالي للتأهل إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ 2007 والثالثة في تاريخه، بعدما تألق حمدالله وجوليانو بشكل لافت، فسجل الأول هدفا وصنع آخر، والثاني هدفين، ليقلب بطل الدوري السعودي الطاولة تماما على الوحدة.



ولم يسبق للنصر أن تأهل إلى ربع النهائي في ثلاث مشاركات سابقة في البطولة القارية بحلتها الجديدة، وكان أفضل إنجاز له صعوده إلى دور ال16 عام 2011 ، قبل أن يخرج أمام ذوب أهان الإيراني.



كما حقق الاثنين رقما مميزا بوصوله للمباراة السادسة تواليا دون هزيمة، وهي أفضل سلسلة له، في حين تعرض الوحدة لخسارته الأولى بعد ست مباريات.