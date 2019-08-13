ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لأول مرة في تاريخه .. النصر السعودي إلى ربع نهائي أبطال آسيا

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 12:40 ص
صدى البلد
ريهام بكير
نجح النصر السعودي في الوصول إلى ربع نهائي دوري ابطال اسيا للمرة الأولى في تاريخه بعدما قلب تأخره أمام مضيفه الوحدة الإماراتي بهدف إلى فوز 3-2 وكانت مباراة الذهاب في الرياض انتهت بالتعادل 1-1.

ولم يستفد الوحدة من تقدمه بهدف مبكر من المنهالي للتأهل إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ 2007 والثالثة في تاريخه، بعدما تألق حمدالله وجوليانو بشكل لافت، فسجل الأول هدفا وصنع آخر، والثاني هدفين، ليقلب بطل الدوري السعودي الطاولة تماما على الوحدة.

ولم يسبق للنصر أن تأهل إلى ربع النهائي في ثلاث مشاركات سابقة في البطولة القارية بحلتها الجديدة، وكان أفضل إنجاز له صعوده إلى دور ال16 عام 2011 ، قبل أن يخرج أمام ذوب أهان الإيراني.

كما حقق الاثنين رقما مميزا بوصوله للمباراة السادسة تواليا دون هزيمة، وهي أفضل سلسلة له، في حين تعرض الوحدة لخسارته الأولى بعد ست مباريات.

ترشيحاتنا

بشاير العيد.. انفراجة بقانون الإيجار القديم والتحول للدعم النقدي بـ 200 جنيه للفرد

بشكل نهائي .. الاهلى يعلن انتقال إسلام محارب وعمرو بركات إلى الجونة

احمد عز وزينة .. مصدر أمني: عز اعتدى على زينة وشقيقتها.. والأخيرة حررت محضرا ضده

الاهلي يكشف حقيقة مفاوضات الاسماعيلي وسموحة مع حمودي

أخبار البرلمان.. النواب يطمأن المالك والمستأجر حول قانون الإيجار القديم.. وتفاصيل التحول للدعم النقدي

بعد حفلها الأسطورى.. كيف احتفلت جينفر لوبيز بعيد ميلادها فى مصر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الرقاق .. 5 وصفات بمذاق متميز منها الطري والناشف

بفستان تايجر طويل وشعر مضفر.. جويل مردينيان تبهر متابعيها باطلالة جذابة

بإطلالات كاجول..  شاهد | حلا شيحة تنشر صورا مع أطفالها