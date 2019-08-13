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رياضة

مع أحقية الشراء .. بايرن ميونخ يقترب من استعارة كوتينيو برشلونة

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 05:15 ص
صدى البلد
ريهام بكير
قالت إذاعة "راك 1" الإسبانية إن بايرن ميونيخ بدأ المفاوضات مع برشلونة، للتعاقد مع فيليب كوتينيو بنظام الإعارة، مع أحقية الشراء.

ويسعى برشلونة لبيع نجمه البرازيلي بأسرع وقت ممكن، بعد فشل اللاعب خلال فترة لعبه مع النادي الكتالوني.

ويسعى إداريو برشلونة "لتفريغ" مكان للنجم البرازيلي نيمار، الذي يسعى النادي بشكل حثيث للتعاقد معه قبل إغلاق سوق الانتقالات في 2 سبتمبر.

وقد يضطر برشلونة لإعارة اللاعب هذا الصيف، أملا في بيعه بشكل كامل الصيف المقبل، وذلك بسبب ضيق الوقت.

وبدأ بايرن ميونيخ بدراسة خيارات أخرى للتعاقد معه، بعد إصابة نجم مانشستر سيتي ليروي ساني، حيث كان الهدف الرئيسي للنادي البافاري في الانتقالات.

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