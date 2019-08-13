كليات جامعة الأزهر المتوفر بها نظام الانتساب للبنات

أعلنت جامعة الأزهر أن نظام الانتساب للطالبات الناجحات في الشهادة الثانوية الأزهرية والرغبات في الالتحاق بكليات الجامعة، يكون في عدد معين من الكليات وليس جميعها.



وأوضحت جامعة الأزهر، أن الانتساب للطالبات يكون في كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بالقاهرة والاقاليم عدا شعبة الصحافة والاعلام.



كما يسمح بالانتساب بكل من كلية التجارة بنات في "القاهرة وتفهنا الأشراف واسيوط باللغة العربية فقط، وكلية البنات الإسلامية بأسيوط .



فيما يتم السماح بالانتساب في شعبتي التاريخ والاجتماع بكليتي الدراسات الانسانية بنات بالقاهرة وتفهنا الأشراف.