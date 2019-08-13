قائمة شرف منتخب مصر لناشئي اليد بعد التأهل لدور الـ 16 ببطولة العالم

نجح منتخب مصر لكرة اليد للناشئين في التأهل إلى دور الـ16 و تصدر مجموعته برصيد 8 نقاط جمعها من خلال الفوز على السويد بنتيجة 32 - 29 والخسارة من فرنسا 24 - 28 في الجولة الثانية، ثم الفوز على تايوان في الجولة الثالثة بنتيجة 36 - 25 .



كما فاز منتخب مصر لكرة اليد للناشئين على المنتخب الكندى بنتيجة 47-20 والفوز على المجر 31-24 بعد ختام الدور الأول من بطولة العالم والتي تقام في مقدونيا خلال الفترة من 6 حتى 18 أغسطس الجاري.



بعثة منتخب مصر لكرة اليد للناشئين تضم "عبده عبدالوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة، ومجدي أبوالمجد مديرا فنيا، وحسين زكي مدربا مساعدا، وحمادة الروبي مدربا لحراس المرمى، ومحمد عبدالمنعم مديرا إداريا، وعمر عصام طبيبا، ومحمد إمام محللا للأداء الفني".



وتضم قائمة لاعبي منتخب مصر لكرة اليد للناشئين "عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف".