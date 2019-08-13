تحالف دعم الشرعية: انتصارات الجيش اليمني أربكت قيادات الحوثيين

أصدر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، بيانا عاجلا، قال فيه، إن الانتصارات الوهمية للمليشيا الحوثية، لا تتعدى حدود إعلامها المضلل، للتعتيم وتضليل عناصرها الإرهابية.



وأضاف بيان التحالف العربي الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "انتصارات الجيش اليمني مدعومًا من التحالف على أرض الواقع أربكت قيادات المليشيا الإرهابية".



واستطرد بيان التحالف العربي: "الانتصارات الحقيقية والفعلية حققها الجيش اليمني وبدعم من قوات التحالف لتحرير الأراضي اليمنية واستعادتها من المليشيا الإرهابية التي تضاعفت خسائرها البشرية والمادية".



وشدد بيان التحالف العربي على أن المجتمع اليمني يرفض انقلاب وفكر المليشيا الحوثية الإرهابية الطائفية والعنصرية وانتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب.