بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 18 خلال توجههم لـ حضور حفل زفاف في بني سويف

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 18 آخرون، في حادث انقلاب سيارة (ميكروباص) على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم.





واستقبل مستشفى الواسطى المركزي ببني سويف 3 جثث، وهم لكل من "أمين محمد أمين، 14 سنة، علي مسعود 25 سنة، علي حسن حسن 22 سنة"، ومقيمون في محافظة الإسكندرية، وتم إيداعهم بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.





فيما دخل المصابون الـ18 إلى قسم الاستقبال بالمستشفى وهم " أية محمد أمين" 20 سنة، "حنان رجب محمد" 35 سنة، توبه محمود شعبان 20 سنة، "عنايات أبو سريع محمد" 60 سنة،"رضا على مسعود" سنة،"ملك أبو ضيف حسن" 3 سنوات، مريم حسن سليمان 5 سنوات، ياسمين السيد مسعود" 4 سنوات، "ياسمين مسعود شعبان" 30 سنة ، سماح رجب محمد " 41 سنوات،"هدى رجب محمد" 25 سنة،على خميس على 54 سنة، سيد محمود شعبان 35 سنة، "صباح جابر أبو سريع" 35 سنة، مسعود على مسعود سنة، وجميعهم مقيمون بمحافظة إسكندرية، و"جابر عبد الجليل عبد التواب" 25 سنة، "عبد الغنى على عبد الهادي" 51 سنة، "رحمة عبد الجليل عبد التواب" 15 سنة، ومقيمون بمحافظة بني سويف".





وتبين أن المصابين كانوا في طريقهم إلى محافظة بني سويف لحضور حفل زفاف، وانقلبت السيارة بهم على الطريق الصحراوي الغربي.



