الخارجية: مصر تهدف لتحقيق السلام في السودان وتدعم الوثيقة الدستورية

استضافت مصر، على مدى اليومين الماضيين، اجتماعا مهما بين قوى الحرية والتغيير "من ضمنها الجبهة الثورية" بغرض تحقيق السلام في السودان كقضية رئيسية تهم جميع الأشقاء فيه، ودعمًا للوثيقة الدستورية المقرر التوقيع عليها في 17 أغسطس.



وذكرت وزارة الخارجية- في بيان لها- أن المشاركين في الاجتماع تبادلوا الآراء، واتفقوا على عرض ما تم التوصل إليه على قيادة قوى الحرية والتغيير في الخرطوم.



وأشار بيان وزارة الخارجية، إلى أن مصر تؤكد مواصلة اتصالاتها مع الأشقاء في السودان، ودول الجوار للسودان والإقليم، من أجل تحقيق السلام والاستقرار هناك، ودعم الحكومة السودانية الجديدة في سعيها لتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.