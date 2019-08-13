ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الخارجية: مصر تهدف لتحقيق السلام في السودان وتدعم الوثيقة الدستورية

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 04:16 ص
صدى البلد
أ ش أ
استضافت مصر، على مدى اليومين الماضيين، اجتماعا مهما بين قوى الحرية والتغيير "من ضمنها الجبهة الثورية" بغرض تحقيق السلام في السودان كقضية رئيسية تهم جميع الأشقاء فيه، ودعمًا للوثيقة الدستورية المقرر التوقيع عليها في 17 أغسطس.

وذكرت وزارة الخارجية- في بيان لها- أن المشاركين في الاجتماع تبادلوا الآراء، واتفقوا على عرض ما تم التوصل إليه على قيادة قوى الحرية والتغيير في الخرطوم.

وأشار بيان وزارة الخارجية، إلى أن مصر تؤكد مواصلة اتصالاتها مع الأشقاء في السودان، ودول الجوار للسودان والإقليم، من أجل تحقيق السلام والاستقرار هناك، ودعم الحكومة السودانية الجديدة في سعيها لتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترحيب عربي ودولي بالاتفاق بين العسكري السوداني والمعارضة.. لحظة تاريخية تخرج السودان من عنق الزجاجه وتمهد لمرحلة جديدة.. الحرية والتغيير يزف حقبة جديدة من السلام للشعب السوداني

بيان عاجل من قوى الحرية والتغيير بشأن الفترة الانتقالية بالسودان

بث مباشر.. مؤتمر قوى الحرية والتغيير بالسودان

المجلس العسكري السوداني و"الحرية والتغيير" يتوافقان على غالبية بنود الإعلان الدستوري

بث مباشر.. مؤتمر قوى الحرية والتغيير بشأن الوثيقة الدستورية

السودان بتفرح.. أجواء احتفالية بالخرطوم بعد الاتفاق على وثيقة دستورية لتشكيل حكومة انتقالية وحل المجلس العسكري

ترشيحاتنا

محمد رمضان ينشر صورة جديدة: دعهم يتحدثون لأطول فترة ممكنة

اخبار النادي الاهلى اليوم الاثنين 12-8-2019 .. انتقال محارب وبركات إلى الجونة

الخارجية: مصر تهدف لتحقيق السلام في السودان وتدعم الوثيقة الدستورية

قائمة شرف منتخب مصر لناشئي اليد بعد التأهل لدور الـ 16 ببطولة العالم

على موتوسيكل ريس.. نيرمين ماهر تبهر متابعيها بـ إطلالة مثيرة للجدل

بعد أكبر تراجع للدولار.. برلماني: انخفاض كبير في الأسعار الفترة المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الرقاق .. 5 وصفات بمذاق متميز منها الطري والناشف

بفستان تايجر طويل وشعر مضفر.. جويل مردينيان تبهر متابعيها باطلالة جذابة

بإطلالات كاجول..  شاهد | حلا شيحة تنشر صورا مع أطفالها