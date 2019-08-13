4 مشروبات وأطعمة بديلا لـ فوار الحموضة

يشعر العديد من الأشخاص بالحموضة وخاصة خلال فترة العيد بسبب تناول الوجبات الدسمة ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناول هذه المشروبات للتخلص من الحموضة وعلاج عسر العضم.



وكشف موقع بولد سكاى الهندى عن أفضل مشروبات طبيعية بعد تناول وجبات العيد للقضاء على الحموضة .



1-بيكربونات الصودا.. هي مضاد للحموضة امزجيها مع القليل من عصير الليمون وستدهشك النتيجة



2- بذور الشمر.. تساعد على السيطرة على الحموضة من خلال تناول مغلى بذور الشمر



3- اللوز.. يهدئ الشعور بالجوع وغني بالدهون والبروتينات فقط تناولى 3 إلى 4 حبات من اللوز بعد الوجبة.



4- الزنجبيل .. مسكن لحرقة المعدة فقط من خلال تناول منه كوب من مغلى الجنزبيل يوميا