3 أيام في كندا.. وزير الخارجية الألماني يبحث مكافحة تغير المناخ

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، أن نظيرها الألماني هايكو ماس، سيزور كندا، اليوم، لمدة 3 أيام.



وذكر بيان صادر من الخارجية الكندية، الإثنين، أن الوزيرة فريلاند ستستضيف نظيرها الألماني في اجتماعات ثنائية في تورنتو لمناقشة تعزيز العلاقات الوثيقة بين كندا وألمانيا، والتي تشمل مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك الالتزام المشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان ومكافحة تغير المناخ والتعددية والتجارة القائمة على القواعد وغيرها من قضايا السلام والأمن.



ومن المنتظر أن يشارك الوزيران خلال تواجدهما في تورونتو في مناقشة حول الدفاع عن الديمقراطية الليبرالية في القرن الحادي والعشرين، وأيضا زيارة معهد الذكاء الاصطناعي.



كما سيزور الوزير الألماني، إيكالويت وبوند إنليت في نونافوت، وسيرافقه خبراء في القطب الشمالي وتغير المناخ والأمن متعدد الأطراف من معهد ألفريد فيجنر ومعهد ماكس بلانك والمعهد الألماني للدراسات العالمية ودراسات المناطق، وأثناء وجوده في نونافوت ، سيلتقي برئيس الوزراء جو سافيكاتاك، بالإضافة إلى المجتمعات المحلية.



وقالت الوزيرة الكندية "تشترك كندا وألمانيا في القيم والأولويات، ولهذا من المهم للغاية أن نواصل العمل بشكل وثيق. تحتاج بلدان مثل بلدنا إلى القيام بدور قيادي أكثر ، وإيجاد طرق مبتكرة وفعالة للقيام بذلك. إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بصديقي العزيز هايكو ماس في كندا حتى نتمكن من مواصلة هذا العمل الأساسي."