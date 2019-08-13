مياه أسوان تنفذ أعمال صيانة لـ مآخذ وخطوط طرد لاستمرار تدفقها.. صور

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان أعمال الصيانة الدورية لفانوس أحد المآخذ على ترعة وادى النقرة بمركز نصر النوبة لضمان تدفق مياه الشرب بشكل طبيعى للقرى الواقعة على الترعة .



وأجرى فريق الصيانة التابع للشركة أعمال الصيانة اللازمة لخط طرد محطة الجزيرة رقم " 5 " بواسطة قسم خطوط الطرد .



وأشارت الشركة فى بيان لها إلى أن تنفيذ هذه الأعمال يأتى فى إطار الجهود الفنية لإدارة الصرف الصحى التى تستهدف تعظيم أداء البنية الأساسية فى مجال الصرف الصحى من خلال أنواع الصيانات المختلفة لها .



وسبق أن أكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان أهمية تشكيل غرفة عمليات بكل مركز ومدينة للمتابعة المستمرة لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وكذلك تشكيل فرق للطوارئ بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء لتجهيز فرق الصيانة بالشبكات والمرافق طوال الـ 24 ساعة لتلقى أى بلاغات وسرعة التعامل الفورى مع أى حالات طارئة .

