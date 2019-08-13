ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه أسوان تنفذ أعمال صيانة لـ مآخذ وخطوط طرد لاستمرار تدفقها.. صور

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 07:46 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان أعمال الصيانة الدورية لفانوس أحد المآخذ على ترعة وادى النقرة بمركز نصر النوبة لضمان تدفق مياه الشرب بشكل طبيعى للقرى الواقعة على الترعة .

وأجرى فريق الصيانة التابع للشركة أعمال الصيانة اللازمة لخط طرد محطة الجزيرة رقم " 5 " بواسطة قسم خطوط الطرد .

وأشارت الشركة فى بيان لها إلى أن تنفيذ هذه الأعمال يأتى فى إطار الجهود الفنية لإدارة الصرف الصحى التى تستهدف تعظيم أداء البنية الأساسية فى مجال الصرف الصحى من خلال أنواع الصيانات المختلفة لها .

وسبق أن أكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان أهمية تشكيل غرفة عمليات بكل مركز ومدينة للمتابعة المستمرة لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وكذلك تشكيل فرق للطوارئ بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء لتجهيز فرق الصيانة بالشبكات والمرافق طوال الـ 24 ساعة لتلقى أى بلاغات وسرعة التعامل الفورى مع أى حالات طارئة .
مياه أسوان تنفذ أعمال صيانة لـ مآخذ وخطوط طرد لاستمرار تدفقها.. صور
مياه أسوان تنفذ أعمال صيانة لـ مآخذ وخطوط طرد لاستمرار تدفقها.. صور
مياه أسوان تنفذ أعمال صيانة لـ مآخذ وخطوط طرد لاستمرار تدفقها.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعلان الطوارئ.. محافظ أسوان يوجه بـ تكثيف الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى

محافظ أسوان يتابع آخر الاستعدادات لـ عيد الاضحى .. منع الذبح بالشوارع.. وتجهيز ساحات الصلاة .. وتكثيف التفتيش على المخابز والاسواق.. صور

ترشيحاتنا

الإفتاء توضح حكم تلطيخ الجدران بدم الأضحية

استبدال نصف مفصل لـ حاج مصري تعرض لحادث

مياه أسوان تنفذ أعمال صيانة لـ مآخذ وخطوط طرد لاستمرار تدفقها.. صور

حوادث اليوم.. مصرع 6 أشخاص وإصابة 17 آخرين بينهم 4 أطفال فى حوادث متفرقة بالدقهلية والبحيرة والغربية

اعراض الحمل فى الشهر الأول.. النفور من الطعام أبرزها

47 Meters Down: Uncaged فى دور العرض خلال أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الرقاق .. 5 وصفات بمذاق متميز منها الطري والناشف

بفستان تايجر طويل وشعر مضفر.. جويل مردينيان تبهر متابعيها باطلالة جذابة

بإطلالات كاجول..  شاهد | حلا شيحة تنشر صورا مع أطفالها