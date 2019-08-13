احذر.. 5 أخطاء ترتكب في الإجازات تزيد من الوزن

يقع العديد من الأشخاص المحافظين على وزنهم المثالي خلال الأجازات ،فى بعض الأخطاء التى تؤدى إلى زيادة أوزانهم بنسبة كبيرة تتخطى 4 كيلو ،على الأقل ، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تجنب هذه الأخطاء بحسب ما نشره موقع « eatthis» .



عدم ممارسة الرياضة



عندما نحصل على إجازة من العمل كل ما نقوم به هو النوم والخروج من المنزل وبالتالي لا نؤدي التدريبات الرياضية الخاصة بنا.



باقة الطعام الكاملة



الحصول على الباقة الخاصة بالطعام كاملة والتي تعني أن الإفطار والغداء والإفطار سيكون أوبن بوفيه، وهذا يعني تناولنا لكميات كبيرة من الطعام خلال الإجازة.



السفر مع الشخص الخطأ



جميعنا نمتلك هذا الشخص الذي يكون كل تفكيره منصبا على الطعام، مما يعني أنك ستتناول الطعام أكثر من أي شيء آخر ستفعله خلال سفرك.



عدم شرب كميات كبيرة من الماء



الماء مفيد لحرق السعرات، لكنك في العطلات ستهمله وتتجه لتناول المشروبات الغازية التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر.



تناول جميع وجباتك خارج المنزل



العديد من الأشخاص لا يعدون طعامهم خلال فترة الأجازة، وبالتالي يتجهون إلى محال الأكل السريع، وهذا يعني آلاف السعرات الحرارية وكمية لابأس بها من الدهون المُشبعة.