تحذير شديد اللهجة من الخارجية الأمريكية بسبب قائد الحرس الثوري الإيراني وطهران

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بيانًا شديد اللهجة تحذر فيه من انتهاء حظر السفر الخاص بقائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "بعد نفاد وقت الاتفاقيات الدولية المقيدة للنظام الإيراني ستكون طهران حرة في بيع الأسلحة لأي شخص بما في ذلك وكلاؤها الإرهابيون".



وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية: "الوقت ينفد حول الاتفاقيات الدولية المقيدة للنظام الإيراني حيث سينتهي حظر السفر الخاص بقائد الحرس الثوري قاسم سليماني في أكتوبر 2020".



وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية: "يجب على المجتمع الدولي الوقوف ضد دعم النظام الإيراني للإرهاب، حيث أن الاتفاق النووي وضع المزيد من الموارد والمال تحت تصرف إيران مما عزز من نطاق أنشطة نظام طهران الخبيثة".