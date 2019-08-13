استئناف العمل في مطار هونج كونج بعد توقفه بسبب التظاهرات

أعلن مطار هونج كونج، اليوم الثلاثاء، استئناف جميع الرحلات بعد توقفها أمس، بسبب تظاهر 5 آلاف شخص فى محطته الرئيسية، التي تشهد اعتصامًا منذ الجمعة الماضى.



وكانت سلطات المطار قد استثنت الرحلات المغادرة التى انتهى تسجيل دخول المسافرين إليها والرحلات التى فى طريقها أصلًا إلى المطار المعروف دوليًا بمدى فاعليته، حيث كان ثامن مطارات العالم فى عام 2018 من حيث عدد الزيارات بـ74 مليون مسافر.



واحتشد آلاف المتظاهرين مرتدين اللون الأسود من أجل استقبال الزوار وتوعيتهم بشأن الاحتجاجات فى هونج كونج، مرددين أغاني وشعارات، وموزعين لمنشورات بشأن التظاهرات المؤيدة للديمقراطية التي انطلقت منذ يونيو الماضى.



وصعَّدت الصين، أمس، خطابها إزاء المتظاهرين الموالين للديمقراطية في هونج كونج، حيث نددت بمن ألقوا زجاجات حارقة على أفراد الشرطة، معتبرةً أن فى ذلك مؤشرات على "إرهاب".