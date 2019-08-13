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حظك اليوم الثلاثاء 13/8/2019 برج الجوزاء على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. التزم بعدم الحركة

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 06:01 ص
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
يفضل أصحاب برج الجوزاء حل النزاعات بين الأصدقاء والأقارب، كما أنه يفضل قضاء أوقات ممتعة من الأصدقاء، ويبدأ مواليد هذا البرج يوم 21 مايو إلى يوم 21 يونيو.

ومن مشاهير برج الجوزاء أنجلينا جولى، وتقدم خبيرة الأبراج ماغى فرح توقعات الأبراج لمواليد برج الجوزاء اليوم .

حظـك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى:
صداقات جديدة تفيدك وتوسع لك المجال المهنى

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:
لا يمكن العودة للخلف فالعلاقة مع شريك الحياة في تم صحتها

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد الصحى:
عودة لآلام الظهر مرة أخرى حاول الالتزام بعدم الحركة كثيرًا، وخذ قسط من الراحة

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء الفترة المقبلة:
يتوقع علماء الفلك لبرج الجوزاء أسبوع ممتلئ بالحيوية والنشاط مع الأسرة والأصدقاء.

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