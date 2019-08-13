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رياضة

بعد رباعية اطلع برة.. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لبيراميدز في الكأس

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 06:30 ص
صدى البلد
ريهام بكير
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء بعد حصوله على راحة 24 ساعة

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي، قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الإثنين بعد الفوز على فريق اطلع برة بطل جنوب السودان برباعية نظيفة في ذهاب دور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي اليوم لمواجهة بيراميدز، المقرر لها مساء السبت القادم، فى إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على «اطلع بره» بطل جنوب السودان، مساء اليوم، برباعية نظيفة فى ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا

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