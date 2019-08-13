آداب حلوان توضح طريقة معرفة نتائج تظلمات الطلاب على نتائجهم

أعلن اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة حلوان أنه على الطالب الراغب بمعرفة نتيجة الالتماس أو التظلم الخاص به بسبب نتائج العام الدراسى، التقدم إلى شؤون طلاب الكلية لمعرفة النتيجة عن طريقهم، وذلك بعد إجازة عيد الأضحى.



جاء ذلك، بعد إعلان كلية الآداب جامعة حلوان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2018-2019 لجميع الفرق وفتح باب الالتماسات وتقديم تظلمات النتائج بالكلية.



الجدير بالذكر أن كلية الآداب جامعة حلوان أغلقت باب التظلمات والالتماس بالنتائج من اول شهر أغسطس، وجارٍ عملية إعادة التصحيح ورصد الدرجات.



وأشار اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة الى أن نتيجة الالتماسات ستظهر تباعا بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.