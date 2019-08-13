ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب حلوان توضح طريقة معرفة نتائج تظلمات الطلاب على نتائجهم

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 08:23 ص
صدى البلد
كريم ناصر
أعلن اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة حلوان أنه على الطالب الراغب بمعرفة نتيجة الالتماس أو التظلم الخاص به بسبب نتائج العام الدراسى، التقدم إلى شؤون طلاب الكلية لمعرفة النتيجة عن طريقهم، وذلك بعد إجازة عيد الأضحى.

جاء ذلك، بعد إعلان كلية الآداب جامعة حلوان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2018-2019 لجميع الفرق وفتح باب الالتماسات وتقديم تظلمات النتائج بالكلية. 

الجدير بالذكر أن كلية الآداب جامعة حلوان أغلقت باب التظلمات والالتماس بالنتائج من اول شهر أغسطس، وجارٍ عملية إعادة التصحيح ورصد الدرجات.

وأشار اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة الى أن نتيجة الالتماسات ستظهر تباعا بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خدمة اجتماعية حلوان تعلن عن ظهور نتائج الطلاب والالتماسات من اليوم

اتحاد طلاب آداب حلوان يطالب أعضائه على أهمية الاحتفاظ بإيصال المصروفات

آداب حلوان: إعلان جميع النتائج نهاية يوليو

آداب حلوان تتابع إعلان نتائج العام الدراسى 2018-2019

اتحاد طلاب آداب حلوان: منحة التفوق تصرف للطلاب اعتبارا من يوم 14/7/2019

دون دفع رسوم.. آداب حلوان تزف بشرى سارة لهؤلاء الطلاب

ترشيحاتنا

قلة النوم تصيبك بمشاكل صحية..احذروا

النائبة الكويتية صفاء الهاشم تواصل عنصريتها ضد المصريين

المفتي السابق يكشف عن أمور حثنا عليها الإسلام في أيام التشريق

سفينة تنقذ عشرات السودانيين في البحر المتوسط وتبحث عن مرفأ آمن لإنزالهم

استطلاع يكشف عن أعداد البريطانيين المؤيدين للـ بريكست

فيديو مروع.. لحظة تشكل إعصار مدمر في هولندا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الرقاق .. 5 وصفات بمذاق متميز منها الطري والناشف

بفستان تايجر طويل وشعر مضفر.. جويل مردينيان تبهر متابعيها باطلالة جذابة

بإطلالات كاجول..  شاهد | حلا شيحة تنشر صورا مع أطفالها