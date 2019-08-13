مواجهات دور ال16 لبطولة العالم لناشئي اليد.. موعد مباراة مصر وسلوفينيا

يواجه منتخب مصر لكرة اليد للناشئين نظيره السلوفيني غدا الاربعاء في الثانية ظهرا ضمن منافسات دور ال16 ببطولة العالم المقامة في مقدونيا من 6 حتى 18 اغسطس الجاري



وقد أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد مواجهات دور ال16 بعد ان تحدد جميع المنافسين وجاءت كالاتي



منتخب مصر امام سلوفينيا

منتخب السويد أمام اسبانيا

منتخب الدنمارك أمام منتخب تونس

منتخب مقدونيا أمام البرتغال

منتخب الارجنتين أمام ألمانيا

منتخب أيسلندا أمام أليابان

منتخب كرواتيا أمام المجر

منتخب النرويج أمام فرنسا



بعثة منتخب مصر لكرة اليد تضم "عبده عبدالوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة، ومجدي أبوالمجد مديرا فنيا، وحسين زكي مدربا مساعدا، وحمادة الروبي مدربا لحراس المرمى، ومحمد عبدالمنعم مديرا إد…