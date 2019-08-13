أول تعليق من ترامب على كارثة انفجار روسيا النووي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تتعلم من الانفجار الصاروخي الذي وقع في روسيا، في إشارة إلى الانفجار النووي الذي وقع في قاعدة عسكرية قرب مدينة سيفردوفنسك.



وأضاف دونالد ترامب في تغريدة: "لدينا تكنولوجيا مماثلة لكن متطورة أكثر"، مشيرًا إلى أن البعض قلق حول تلوث الهواء حول المنشأة العسكرية بعد وقوع الانفجار.



ووقع الحادث، الخميس، في منشأة عسكرية بمنطقة القطب الشمالي على سواحل البحر الأبيض، إلا أن السلطات الروسية انتظرت حتى السبت لكي تقر بأنه نووي.



وأدى الانفجار إلى مقتل 5 خبراء روس، وكذلك إلى ارتفاع وجيز في مستوى النشاط الإشعاعي.



وقال خبراء أميركيين، إن الانفجار قد يكون مرتبطا باختبار صاروخ "بوريفيستنيك" الذي كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في فبراير أن اختباراته تجري بنجاح.



وأكدت بلدية مدينة سيفردوفنسك القريبة من القاعدة العسكرية أن أجهزتها للاستشعار "سجّلت ارتفاعا لوقت قصير في التلوّث الإشعاعي"، مما أثار حالة هلع لدى السكان الذين سارعوا لشراء مادة اليود المضادة للإشعاعات.