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مواليد يوم 13 أغسطس.. حافظ على اتزانك النفسي وساعد الآخرين

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 03:40 ص
مواليد يوم ١٣ اغسطس
مواليد يوم ١٣ اغسطس
آية التيجيّ
توقعات عن شخصية اليوم في علم الأرقام، الذي يوافق 13 أغسطس، فإذا كنت من مواليد هذا اليوم، فيعني أنك محب للتميز، ولديك طبيعه بناءة وجادة.

ويقول الفلك لمواليد يوم 13 اغسطس: "ستشعر في كثير من الأحيان بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد".

ومن أهم النصائح التي يجب ان يتبعها مواليد يوم 13 أغسطس هذا العام،: "كن مستعدا دائما لمساعدة الآخرين، وتعرف كيف تضع لنفسك حدودا تلتزم بها، في جميع تعاملاتك الحياتية والاجتماعية، والعملية".

ويجب ايضا على مواليد يوم 13 اغسطس ان يحافظوا على اتزانهم النفسي، وتماسكهم، كي يتمكنوا من اتخاذ قرارات سليمة، وهذا وفقا لما كتبته خبيرة الابراج والفلك عبير فؤاد عبر صفحتها على فيس بوك.

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