الأمم المتحدة تنتقد فرنسا بسبب نقل 7 إرهابيين إلى العراق

وجهت أنييس كالامار محققة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، انتقادات شديدة لفرنسا، لدورها المحتمل في نقل 7 يشتبه بأنهم إرهابيين، من سوريا إلى العراق، لكن باريس وصفت مخاوف المحققة بأنها محض تكهنات.



وقالت أنييس كالامار، إن قوات كردية اعتقلت الفرنسيين الـ7 وأرسلتهم إلى العراق في فبراير "بناء على الطلب المزعوم من الحكومة الفرنسية أو بتواطؤ محتمل معها".



وأضافت أنييس كالامار، في بيان، أن السبعة ينتظرون الآن الإعدام لاتهامات بالإرهاب بعد تقارير عن تعرضهم للتعذيب.



وحثت أنييس كالامار، فرنسا، على الضغط في سبيل عودتهم إلى وطنهم للحصول على محاكمة عادلة.



وأوضحت أنييس كالامار "أشعر بالانزعاج على وجه خاص بسبب مزاعم أن فرنسا ربما لعبت دورا في هذا النقل، في ظل خطر التعذيب والمحاكمات غير العادلة واحتمال أن يواجهوا عقوبة الإعدام".



وذكرت فرنسا، التي تعارض عقوبة الإعدام، أن محققة الأمم المتحدة أنييس كالامار، لم تستوثق الأمر من السلطات الفرنسية كما ينبغي.



وقالت وزارة الخارجية الفرنسية: إن المزاعم "ليست مثبتة وهي محض تكهنات وتخصها وحدها".