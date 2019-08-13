سفينة تنقذ عشرات السودانيين في البحر المتوسط وتبحث عن مرفأ آمن لإنزالهم

أنقذت السفينة "أوشن فايكينج"، أمس، 105 مهاجرين إضافيين، في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا، وباتت تُقلّ 356 شخصا، تبحث عن مرفأ آمن لإنزالهم.



وكان أكثر من 150 مهاجرًا عالقين، بعضهم منذ أكثر من 10 أيام، على متن سفينة "أوبن أرمز"، قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.



ورُصد الزورق المطاطي الأزرق، خلال النهار، على بعد حوالى 40 ميلًا بحريًا من السواحل الليبية، بفضل المراقبة الدائمة من المنصة العلوية للسفينة التي تشغلها منظمتا "إس أو إس ميديتيراني" وأطباء بلا حدود.



وكان على متن السفينة، 105 أشخاص، رجال ومراهقون، غالبيتهم سودانيين، بينهم 29 قاصرًا، ومن بين هؤلاء طفلين يبلغان 5 و12 عاما.