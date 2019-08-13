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السيطرة على حريق في عدة محال تجارية بـ الإسماعيلية.. صور

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 04:24 ص
صدى البلد
انجي هيبة
سيطرت قوات الحماية المدنية في الإسماعيلية، على حريق هائل، نشب في أحد الشوارع التجارية بمنطقة المحطة الجديدة، وسط مدينة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء جمال غزالي مدير الأمن، إخطارا، من العميد خالد كمال، مدير الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في شارع مصر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بـ5 سيارات إطفاء، وسيارة التدخل السريع إلى مكان الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران التي اندلعت بسبب ماس كهربائي.

وأسفر الحريق عن إتلاف واجهة 4 محلات، وبعض الفروشات الخاصة بالباعة الجائلين، دون أي خسائر بشرية.
السيطرة على حريق في عدة محال تجارية بـ الإسماعيلية.. صور
السيطرة على حريق في عدة محال تجارية بـ الإسماعيلية.. صور
السيطرة على حريق في عدة محال تجارية بـ الإسماعيلية.. صور
السيطرة على حريق في عدة محال تجارية بـ الإسماعيلية.. صور
السيطرة على حريق في عدة محال تجارية بـ الإسماعيلية.. صور

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