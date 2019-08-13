استطلاع يكشف عن أعداد البريطانيين المؤيدين للـ بريكست

نشرت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية، أمس، استطلاعا للرأي، أظهر أن غالبية البريطانيين يعتقدون أنه يجب على رئيس الوزراء بوريس جونسون، أن يسحب البلاد من الاتحاد الأوروبي، بأي وسيلة ممكنة.



وأوضح الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة "كومريس" البريطانية، أن 54 في المئة ممن شاركوا في الاستطلاع، قالوا إنهم يتفقون مع أن بوريس جونسون، يحتاج إلى تنفيذ الانسحاب بأي وسيلة، بما في ذلك تعليق عمل البرلمان- إذا اقتضى الأمر- للحيلولة دون أن يمنع النواب ذلك.



وأظهر الاستطلاع، أن 46 في المئة عارضوا هذا التصريح.



واستند الاستطلاع، إلى إجابات 1645 مشاركا، وبعد استبعاد من قالوا إنهم لا يعرفون ماذا سيختارون.



ووعد بوريس جونسون، بقيادة بريطانيا إلى لانسحاب من أوروبا بحلول 31 أكتوبر، بغض النظر عما إذا استطاع أن يؤمِّن اتفاق خروج مع بروكسل، وعلى الرغم معارضة الكثيرين في البرلمان لفكرة الخروج من دون اتفاق.



ويسعى بوريس جونسون، إلى إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، لكنه لم يستبعد تعليق عمل البرلمان، للحيلولة دون أن يحاول النواب عرقلة الخروج دون اتفاق.