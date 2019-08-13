رافاييل نادال ينسحب من بطولة عالمية للتنس.. تعرف على السبب

انسحب الإسباني، رافاييل نادال، لاعب التنس المصنف الثاني عالميا، من بطولة سينسيناتي الأمريكية المفتوحة للتنس، أمس، بسبب شعوره بالإرهاق.



وكان قد توج رافاييل نادال الملقب بـ "الماتادور" بلقب كأس روجرز في مونتريال الكندية، بعد التفوق على الروسي دانييل مدفيديف في المباراة النهائية , بعد إحرازه لقب بطولة سينسيناتي في 2013 .



كما أعلن ايضا منظمو بطولة سنسيناتي انسحاب الكندية الشابة، بيانكا أندريسكو، التي توجت بكأس روجرز في تورونتو .



وكان سبب انسحاب الشابة الكندية تغيير في جدول أعمالها.



