الملك سلمان يبحث مع بن زايد الأوضاع في اليمن.. والمعارضة السودانية تشكر مصر على تحقيق أهداف الثورة.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

محللون للراي الكويتية: تحالف مصر وأمريكا صمام أمان الشرق الأوسط

مصر تؤكد مواصلة جهودها لتحقيق السلام والاستقرار في السودان

التحالف العربي: الجيش الوطني اليمني يربك قيادات المليشيات الإرهابية

السفينة الحربية البريطانية كينت نحو الخليج

توجيه تهمة الإرهاب لمهاجم مسجد النور بالنرويج

بولتون يدعو لندن لتشديد موقفها من إيران





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وأبرزت صحيفة "الأنباء" تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أكد فيها أن الدولة المصرية عازمة على الاستمرار في دعم شبابها وإعدادهم.





واضاف: "في اليوم العالمي للشباب أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر المتحمس الواعد، والذي يثبت يوما بعد يوم أنه سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة، وأؤكد أن الدولة المصرية عازمة على الاستمرار في دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذي يحقق بهم مستقبلا أفضل لمصرنا العزيزة".





ونقلت صحيفة "الراي"عن محللين استراتيجين وخبراء عسكريين قولهم إن التحالف بين مصر والولايات المتحدة على المستوى الأمنى والدفاعي، يعتبر صمامًا لأمان منطقة الشرق الأوسط.





وقالت "الراي" إن الخبراء أكدوا أن هذا الدعم يؤكد أهمية التعاون في مواجهة الإرهاب، والتحديات في المنطقة، وحماية أمن الخليج والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.





من جانب آخر، أفادت "الوطن" بأن وزارة الخارجية المصرية أكدت في ختام اجتماعات استضافتها مصر بين ممثلي قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية في السودان، مواصلة مصر اتصالاتها مع الأشقاء في السودان، ودول الجوار للسودان والإقليم من أجل تحقيق السلام والاستقرار هناك، ودعم الحكومة السودانية الجديدة في سعيها لتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.





وقالت الجبهة الثورية السودانية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع قوى إعلان الحرية والتغيير: "نشكر مصر لمساندتها الشعب السوداني وحرصها على إرساء السلام"، فيما أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير أن مصر بذلت جهودًا كبيرة لتحقيق أهداف الثورة السودانية من خلال استضافتها لاجتماعاتنا مع وفد الجبهة الثورية السودانية.





على الصعيد الإقليمي والعربي، ركزت وكالة الأنباء الكويتية على بيان ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي أكد فيه أن دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية تقفان معًا في خندق واحد في مواجهة القوى التي تهدد أمن دول المنطقة.





وأضاف: "الإمارات تدعم مبادرة المملكة العربية السعودية للحوار بين الأطراف المتصارعة في عدن"، مؤكدًا مطالبة الأطراف اليمنية المتنازعة في عدن بتغليب لغة الحوار والعقل ومصلحة اليمن.





وحول نفس الصدد، أوضحت "الجريدة" أن بن زايد بحث مع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الأزمة في اليمن، حيث أكد أن المملكة العربية السعودية هي الركيزة الأساسية لأمن المنطقة واستقرارها وصمام أمانها في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها.





ونقلت "القبس" عن العقيد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، قوله اليوم الثلاثاء، إن انتصارات الجيش الوطنى اليمنى، مدعوما من التحالف على أرض الواقع، أربكت قيادات المليشيا الإرهابية التى تسعى لاستخدام إعلامها المضلل وأذرعه الخفية لتسويق الأوهام.





وأضاف: " الانتصارات الحقيقية والفعلية حققها الجيش الوطنى اليمنى وبدعم من قوات التحالف لتحرير الأراضى اليمنية واستعادة الدولة اليمنية من الميليشيا الإرهابية التى تضاعفت خسائرها البشرية والمادية، ولم يعد أمامها إلا الكذب والترويج للأوهام؛ سعيًا لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابية، بعد أن ترك أغلبهم مواقعهم أمام الضربات الموجعة والهزائم المتتالية، إضافة إلى دعايتها لتضليل القبائل اليمنية للزج بأبنائهم فى معارك نتيجتها الموت والخسران، خدمة لقيادة الميليشيا ونظام إيران".





وقالت "الأنباء" إن السفينة الحربية البريطانية كينت اتجهت صوب الخليج أمس الاثنين للانضمام إلى مهمة تقودها الولايات المتحدة بهدف حماية سفن الشحن التجارية في المنطقة وسط توتر سياسي متصاعد بين إيران والغرب، وذلك في أعقاب احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.





وأفادت "الوطن" بأن انفجارًا قد وقع بمخزن للأسلحة تابع لميليشيات "الحشد الشعبي" في منطقة أبو دشير، جنوب العاصمة العراقية بغداد، مشيرةً إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل شخص وإصابة 29 آخرين.





دوليًا، أوضحت "الراي" أن فيليب مانسهاوس المتهم بإطلاق النار السبت الماضي على مسجد بضواحي أوسلو مثل أمام المحكمة امس، وذلك بعد أن وسعت شرطة اوسلو الشبهات التي كانت محصورة بـ"القتل" و"محاولة القتل"، لتشمل أيضا "العمل الإرهابي"، وتحديد الشبهات رسميا هي بحسب القانون النرويجي المرحلة التي تلي توجيه التهم.



