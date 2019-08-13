اخبار الرياضة.. النصر السعودي إلى ربع نهائي أبطال آسيا.. بايرن ميونخ يقترب من استعارة كوتينيو برشلونة.. قائمة شرف منتخب مصر لناشئي اليد بعد التأهل لدور الـ 16 ببطولة العالم

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية ليوم الثلاثاء 13-8-2019 مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية وجاءت كالتالي :
لأول مرة في تاريخه .. النصر السعودي إلى ربع نهائي أبطال آسيا
نجح النصر السعودي في الوصول إلى ربع نهائي دوري ابطال اسيا للمرة الأولى في تاريخه بعدما قلب تأخره أمام مضيفه الوحدة الإماراتي بهدف إلى فوز 3-2 وكانت مباراة الذهاب في الرياض انتهت بالتعادل 1-1.
رافاييل نادال ينسحب من بطولة عالمية للتنس.. تعرف على السبب
انسحب الإسباني، رافاييل نادال، لاعب التنس المصنف الثاني عالميا، من بطولة سينسيناتي الأمريكية المفتوحة للتنس، أمس .
مع أحقية الشراء .. بايرن ميونخ يقترب من استعارة كوتينيو برشلونة
قالت إذاعة "راك 1" الإسبانية إن بايرن ميونيخ بدأ المفاوضات مع برشلونة، للتعاقد مع فيليب كوتينيو بنظام الإعارة، مع أحقية الشراء.
قائمة شرف منتخب مصر لناشئي اليد بعد التأهل لدور الـ 16 ببطولة العالم
نجح منتخب مصر لكرة اليد للناشئين في التأهل إلى دور الـ16 و تصدر مجموعته برصيد 8 نقاط جمعها من خلال الفوز على السويد بنتيجة 32 - 29 والخسارة من فرنسا 24 - 28 في الجولة الثانية، ثم الفوز على تايوان في الجولة الثالثة بنتيجة 36 - 25 .
مروان محسن ينشر صورة له مع أحمد عصام: أنت أجدع أخ ربنا يديم المحبة
لأول مرة في تاريخه .. النصر السعودي إلى ربع نهائي أبطال آسيا
نجح النصر السعودي في الوصول إلى ربع نهائي دوري ابطال اسيا للمرة الأولى في تاريخه بعدما قلب تأخره أمام مضيفه الوحدة الإماراتي بهدف إلى فوز 3-2 وكانت مباراة الذهاب في الرياض انتهت بالتعادل 1-1.
رافاييل نادال ينسحب من بطولة عالمية للتنس.. تعرف على السبب
انسحب الإسباني، رافاييل نادال، لاعب التنس المصنف الثاني عالميا، من بطولة سينسيناتي الأمريكية المفتوحة للتنس، أمس .
مع أحقية الشراء .. بايرن ميونخ يقترب من استعارة كوتينيو برشلونة
قالت إذاعة "راك 1" الإسبانية إن بايرن ميونيخ بدأ المفاوضات مع برشلونة، للتعاقد مع فيليب كوتينيو بنظام الإعارة، مع أحقية الشراء.
قائمة شرف منتخب مصر لناشئي اليد بعد التأهل لدور الـ 16 ببطولة العالم
نجح منتخب مصر لكرة اليد للناشئين في التأهل إلى دور الـ16 و تصدر مجموعته برصيد 8 نقاط جمعها من خلال الفوز على السويد بنتيجة 32 - 29 والخسارة من فرنسا 24 - 28 في الجولة الثانية، ثم الفوز على تايوان في الجولة الثالثة بنتيجة 36 - 25 .
مروان محسن ينشر صورة له مع أحمد عصام: أنت أجدع أخ ربنا يديم المحبة