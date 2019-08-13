اخبار الرياضة.. النصر السعودي إلى ربع نهائي أبطال آسيا.. بايرن ميونخ يقترب من استعارة كوتينيو برشلونة.. قائمة شرف منتخب مصر لناشئي اليد بعد التأهل لدور الـ 16 ببطولة العالم





رافاييل نادال ينسحب من بطولة عالمية للتنس.. تعرف على السبب

نجح النصر السعودي في الوصول إلى ربع نهائي دوري ابطال اسيا للمرة الأولى في تاريخه بعدما قلب تأخره أمام مضيفه الوحدة الإماراتي بهدف إلى فوز 3-2 وكانت مباراة الذهاب في الرياض انتهت بالتعادل 1-1.



احتفل مروان محسن مهاجم الأهلى ومنتخب مصر، بزفافه فى أحد فنادق التجمع الخامس، وحرص عدد من لاعبي المارد الأحمر على حضور حفل الزفاف.

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية ليوم الثلاثاء 13-8-2019 مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية وجاءت كالتالي :