حدث ليلا .. مصرع 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بـ بني سويف.. مقتل شخص خلال عملية طعن في لندن.. أول تعليق من ترامب على كارثة انفجار روسيا النووي.. ناهد السباعي تهنئ جمهورها بعيد الأضحى مرتدية بيجامة





عمليات بغداد تسيطر على انفجار كدس العتاد

نشر الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، مقطع فيديو، عبر حسابه على انستجرام، خلال من لقاء له مع برنامج "عرب وود"، يدافع خلاله عن نفسه بعد زواجه من الفنانة أنغام، ويوجه رسائل إلى منتقديه.



واصلت النائبة الكويتية، صفاء الهاشم، مسلسل عنصريتها ضد العمالة المصرية في الكويت، حيث خرجت بتصريح جديد تصف فيه تقرير جهاز الإحصاء المصري عن دخول 8 آلاف مصري إلى الكويت شهريًا في 2018 بـ"الجريمة" و"الكارثة".

شهد أمس الإثنين والساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، عددا من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي.وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها: