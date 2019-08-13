حدث ليلا .. مصرع 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بـ بني سويف.. مقتل شخص خلال عملية طعن في لندن.. أول تعليق من ترامب على كارثة انفجار روسيا النووي.. ناهد السباعي تهنئ جمهورها بعيد الأضحى مرتدية بيجامة

شهد أمس الإثنين والساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، عددا من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي.
وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها:
بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 18 خلال توجههم لـ حضور حفل زفاف في بني سويف
لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 18 آخرون، في حادث انقلاب سيارة (ميكروباص) على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم.
مقتل شخص خلال عملية طعن في لندن
أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، مقتل شخص في عملية طعن بمنطقة كامدن شمال غرب العاصمة لندن.
أمر شخصي.. أحمد إبراهيم يتحدث عن زواجه من أنغام.. شاهد
نشر الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، مقطع فيديو، عبر حسابه على انستجرام، خلال من لقاء له مع برنامج "عرب وود"، يدافع خلاله عن نفسه بعد زواجه من الفنانة أنغام، ويوجه رسائل إلى منتقديه.
عمليات بغداد تسيطر على انفجار كدس العتاد
أعلنت قيادة عمليات بغداد عن السيطرة على انفجار كدس العتاد في معسكر صقر ببغداد، فيما أشارت إلى فتح جميع الطرق بشكل كامل.
دينا تكشف لأول مرة عن سبب خضوعها لـ عملية تجميل.. فيديو
ظهرت الفنانة دينا مؤخرا فى لقاء لها مع برنامج "عرب وود" حيث كشفت لأول مرة عن سبب خضوعها لعملية تجميل خلال الفترة الماضية .
استئناف العمل في مطار هونج كونج بعد توقفه بسبب التظاهرات
أعلن مطار هونج كونج، اليوم الثلاثاء، استئناف جميع الرحلات بعد توقفها أمس، بسبب تظاهر 5 آلاف شخص فى محطته الرئيسية، التي تشهد اعتصامًا منذ الجمعة الماضى.
السيطرة على حريق في عدة محال تجارية بـ الإسماعيلية.. صور
سيطرت قوات الحماية المدنية في الإسماعيلية، على حريق هائل، نشب في أحد الشوارع التجارية بمنطقة المحطة الجديدة، وسط مدينة الإسماعيلية.
مرتدية بيجامة العيد.. ناهد السباعي لجمهورها: كل سنة وأنتم طيبين
نشرت الفنانة الشابة ناهد السباعي، عبر حسابها على "إنستجرام" صورة، تظهر فيها بصحبة والدتها، ناهد فريد شوقي، وشقيقتها رشا، وهن جالسات على أريكة، مرتديات بيجامة العيد، وبجانبهن كلبين.
أول تعليق من ترامب على كارثة انفجار روسيا النووي
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تتعلم من الانفجار الصاروخي الذي وقع في روسيا، في إشارة إلى الانفجار النووي الذي وقع في قاعدة عسكرية قرب مدينة سيفردوفنسك.
مع أحقية الشراء .. بايرن ميونخ يقترب من استعارة كوتينيو برشلونة
قالت إذاعة "راك 1" الإسبانية إن بايرن ميونيخ بدأ المفاوضات مع برشلونة، للتعاقد مع فيليب كوتينيو بنظام الإعارة، مع أحقية الشراء.
إصابة مواطنين وتهشم سيارات في انهيار جزء من عقار لـ نقابة الزراعيين بـ الشرقية.. صور
اصيب مواطن بكدمات وكسور نتيجة انهيار جزء من بلكونة منزل تحت الإنشاء بمدينة الزقازيق، وتهشمت عدة سيارات كانت مركونة أسفل العقار.
النائبة الكويتية صفاء الهاشم تواصل عنصريتها ضد المصريين
وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها:
بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 18 خلال توجههم لـ حضور حفل زفاف في بني سويف
لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 18 آخرون، في حادث انقلاب سيارة (ميكروباص) على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم.
مقتل شخص خلال عملية طعن في لندن
أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، مقتل شخص في عملية طعن بمنطقة كامدن شمال غرب العاصمة لندن.
أمر شخصي.. أحمد إبراهيم يتحدث عن زواجه من أنغام.. شاهد
نشر الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، مقطع فيديو، عبر حسابه على انستجرام، خلال من لقاء له مع برنامج "عرب وود"، يدافع خلاله عن نفسه بعد زواجه من الفنانة أنغام، ويوجه رسائل إلى منتقديه.
عمليات بغداد تسيطر على انفجار كدس العتاد
أعلنت قيادة عمليات بغداد عن السيطرة على انفجار كدس العتاد في معسكر صقر ببغداد، فيما أشارت إلى فتح جميع الطرق بشكل كامل.
دينا تكشف لأول مرة عن سبب خضوعها لـ عملية تجميل.. فيديو
ظهرت الفنانة دينا مؤخرا فى لقاء لها مع برنامج "عرب وود" حيث كشفت لأول مرة عن سبب خضوعها لعملية تجميل خلال الفترة الماضية .
استئناف العمل في مطار هونج كونج بعد توقفه بسبب التظاهرات
أعلن مطار هونج كونج، اليوم الثلاثاء، استئناف جميع الرحلات بعد توقفها أمس، بسبب تظاهر 5 آلاف شخص فى محطته الرئيسية، التي تشهد اعتصامًا منذ الجمعة الماضى.
السيطرة على حريق في عدة محال تجارية بـ الإسماعيلية.. صور
سيطرت قوات الحماية المدنية في الإسماعيلية، على حريق هائل، نشب في أحد الشوارع التجارية بمنطقة المحطة الجديدة، وسط مدينة الإسماعيلية.
مرتدية بيجامة العيد.. ناهد السباعي لجمهورها: كل سنة وأنتم طيبين
نشرت الفنانة الشابة ناهد السباعي، عبر حسابها على "إنستجرام" صورة، تظهر فيها بصحبة والدتها، ناهد فريد شوقي، وشقيقتها رشا، وهن جالسات على أريكة، مرتديات بيجامة العيد، وبجانبهن كلبين.
أول تعليق من ترامب على كارثة انفجار روسيا النووي
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تتعلم من الانفجار الصاروخي الذي وقع في روسيا، في إشارة إلى الانفجار النووي الذي وقع في قاعدة عسكرية قرب مدينة سيفردوفنسك.
مع أحقية الشراء .. بايرن ميونخ يقترب من استعارة كوتينيو برشلونة
قالت إذاعة "راك 1" الإسبانية إن بايرن ميونيخ بدأ المفاوضات مع برشلونة، للتعاقد مع فيليب كوتينيو بنظام الإعارة، مع أحقية الشراء.
إصابة مواطنين وتهشم سيارات في انهيار جزء من عقار لـ نقابة الزراعيين بـ الشرقية.. صور
اصيب مواطن بكدمات وكسور نتيجة انهيار جزء من بلكونة منزل تحت الإنشاء بمدينة الزقازيق، وتهشمت عدة سيارات كانت مركونة أسفل العقار.
النائبة الكويتية صفاء الهاشم تواصل عنصريتها ضد المصريين