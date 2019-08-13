الشرطة الإسترالية: إصابة امرأة في حادث طعن بسيدني واعتقال المهاجم

أفادت الشرطة الأسترالية، اليوم /الثلاثاء/، بإصابة امرأة في حادث طعن في وسط سيدني، مشيرة إلى أنه تم اعتقال المهاجم.



ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن شهود عيان قولهم "إن رجلا كان يحمل سكينا كبيرا طارد العديد من الأشخاص في حي أعمال مزدحم، موضحا أن 5 أو 6 أشخاص آخرين كانوا في الخلف يطاردونه محاولين ردعه، وأن المارة قبضوا عليه وسيطروا عليه مستخدمين الكراسي وصندوقا بلاستيكيا".



وكانت الحكومة الأسترالية قد صرحت مؤخرا بأنه من الصعب منع حدوث "هجمات فردية" في المستقبل على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة في أعقاب هجمات ماضية تستلهم نهج تنظيم (داعش) الإرهابي.

