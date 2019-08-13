ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة الإسترالية: إصابة امرأة في حادث طعن بسيدني واعتقال المهاجم

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 08:41 ص
الشرطة
الشرطة
أ ش أ
أفادت الشرطة الأسترالية، اليوم /الثلاثاء/، بإصابة امرأة في حادث طعن في وسط سيدني، مشيرة إلى أنه تم اعتقال المهاجم.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن شهود عيان قولهم "إن رجلا كان يحمل سكينا كبيرا طارد العديد من الأشخاص في حي أعمال مزدحم، موضحا أن 5 أو 6 أشخاص آخرين كانوا في الخلف يطاردونه محاولين ردعه، وأن المارة قبضوا عليه وسيطروا عليه مستخدمين الكراسي وصندوقا بلاستيكيا".

وكانت الحكومة الأسترالية قد صرحت مؤخرا بأنه من الصعب منع حدوث "هجمات فردية" في المستقبل على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة في أعقاب هجمات ماضية تستلهم نهج تنظيم (داعش) الإرهابي.

ترشيحاتنا

مع أحقية الشراء .. بايرن ميونخ يقترب من استعارة كوتينيو برشلونة

مواجهات دور ال16 لبطولة العالم لناشئي اليد.. موعد مباراة مصر وسلوفينيا

دينا تكشف لأول مرة عن سبب خضوعها لـ عملية تجميل.. فيديو

الطماطم بـ 4 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 13 - 8 - 2019 ..فيديو

تحذير شديد اللهجة من الخارجية الأمريكية بسبب قائد الحرس الثوري الإيراني وطهران

احذر.. 5 أخطاء ترتكب في الإجازات تزيد من الوزن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس النوم وشعر منكوش.. هيدى كرم تثير الجدل فى غرفة نومها

طريقة عمل الرقاق .. 5 وصفات بمذاق متميز منها الطري والناشف

بفستان تايجر طويل وشعر مضفر.. جويل مردينيان تبهر متابعيها باطلالة جذابة