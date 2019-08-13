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اسعار الذهب في مصر اليوم 13 - 8 - 2019 ..فيديو

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 08:55 ص
اسعار الذهب في مصر
اسعار الذهب في مصر
مي محمد
سجّلت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 13 - 8 - 2019، استقرارًا في بداية تعاملات اليوم لجميع الأعيرة، حيث سجل عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 657 جنيهًا للجرام بدون مصنعية.

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 - 8 - 2019. 

وجاءت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 - 8 – 2019 على النحو التالي : 

عيار 24: 751 جنيهًا.
عيار 21: 657 جنيها. 
عيار 18: 563 جنيهًا.
الجنيه الذهب: 5342 جنيهًا.

ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائـك الذهب.

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