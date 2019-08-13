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الأمير هاري: أنا لست طبيعيا

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:04 ص
الأمير هاري
الأمير هاري
أماني إبراهيم
ليس من السهل أن يكون المرء عضوا في عائلة مالكة، خاصة إذا كان بوضع الأمير هاري الذي أصبح أكثر محافظة على خصوصياته وعلاقته بزوجته ميجان ماركل وابنه، بعد سنوات من عدم الاستقرار، ما جعل حرصه على خصوصياته محط أنظار الجميع.

ووفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، فألقى الجميع اللوم على ميجان ماركل في جعل الأمير هاري متحفظا بشكل مبالغ فيه، ولكن في الواقع كان هذا طبع الأمير هاري قبل أن يقابلها بسنوات، وكان قد اعترف في لقاء تليفزيوني قديم بأن والده الأمير تشارلز كان يحاول نقل هذه النقطة له طيلة حياته.

وقال الأمير هاري: "أنا لست عاديا، بقدر ما أرغب في أن أكون طبيعيا، وأنا لست طبيعيا ويذكرني والدي بذلك طوال الوقت".

ويلقى الأمير تشارلز اللوم على الأمير هاري دائما، ويتهمه بالتصنع أمام الكاميرات ولا يمارس حياته بشكل طبيعي، بل يتخذ كل خطوة لأنه يعلم أنه محط الأنظار، مثل تصريحات هاري الغريبة والتي كان آخرها عدم إنجاب طفل آخر للحفاظ على الكوكب.

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