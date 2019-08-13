طريقة عمل الشاورما غير المكلفة.. ببقايا اللحم

تحتار الكثير من ربات المنزل في طرق طبخ اللحوم في العيد بطرق مبتكرة والتي تنال إعجاب أولادها؛ حيث إن الكثير من الأطفال يلجأون إلى تناول الأكلات الجاهزة ولذلك نقدم لكي طريقة عمل الشاورما غير المكلفة من بقايا اللحم الموجودة بالعيد.





المكونات

شرائح بقايا لحم مسلوق مقطع

2 حبة بصل مقطع شرائح

حبة فلفل أخضر كبيرة مقطعة شرائح

2 فص ثوم مهروس

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملح وفلفل

3 ملاعق كبيرة زيت





الطريقة :

يشوح البصل في مقلاة بالزيت علي النار

نضيف الثوم ونقلب ثم نضيف اللحم

نضيف الصلصة والملح والفلفل ونقلب

نضيف بعد ذلك شرائح الفلفل الأخضر ونقلب