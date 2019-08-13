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انخفاض المواليد والعوامل الديموجرافية وراء تقلص سكان رومانيا

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 08:53 ص
مواليد
مواليد
أ ش أ
أظهرت البيانات الصادرة عن المعهد القومي للإحصاء في رومانيا، انخفاض عدد السكان في البلاد بعدد 5365 شخصا في يونيو الماضي بسبب عوامل سكانية "ديموجرافية"، وانخفاض معدلات المواليد.

وأفادت الأرقام بأنه بالمقارنة بنفس الشهر من عام 2018 انخفض السكان بعدد 2636 شخصا.

وجاء في الأرقام، وفقا لموقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري أنه ولد 14 ألفا و506 أطفال في رومانيا في يونيو 2019 بأقل 2154 مقارنة بنفس الشهر عام 2018.

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