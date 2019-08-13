اخبار الفن والفنانين.. احمد ابراهيم يتحدث عن زواجه من أنغام.. دينا تبرر سبب خضوعها لـ عملية تجميل.. ومحمد رمضان يسخر من مهاجميه

نشر "صدى البلد" خلال الساعات الماضية مجموعة من الاخبار الفنية والشخصية عن نجوم الفن في ثاني أيام عيد الأضحى، من أبرزها..





محمد رمضان ينشر صورة جديدة: دعهم يتحدثون لأطول فترة ممكنة

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة عبر "إنستجرام" معلقا عليها: "دعهم يتحدثون لأطول فترة ممكنة #ثقة_في_الله_نجاح".





وظهر محمد رمضان، فى الصورة، وهو متواجد بشرفة عالية وينظر للأسفل، وتفاعل عدد كبير من محبى الفنان مع الصورة.













أحمد إبراهيم تحدث عن زواجه من أنغام

نشر الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، مقطع فيديو، عبر حسابه على انستجرام، خلال من لقاء له مع برنامج "عرب وود"، يدافع خلاله عن نفسه بعد زواجه من الفنانة أنغام، ويوجه رسائل إلى منتقديه.





واضاف أحمد إبراهيم إن زواجه من أنغام أمر شخصي بحت، وأي شخص معترض على هذا الزواج هو لا يراه , ولم يؤثر على أولاده أو على علاقته بهم، وهم أهم شيء بالنسبة له ولا يهمه أي شخص آخر.









دينا تكشف لأول مرة عن سبب خضوعها لـ عملية تجميل

ظهرت الفنانة دينا مؤخرا فى لقاء لها مع برنامج "عرب وود" حيث كشفت لأول مرة عن سبب خضوعها لعملية تجميل خلال الفترة الماضية .





وقررت دينا ان تتحدث للمرة الاولى عن هذا الأمر بعد أن ظهرت بشكل مختلف تماما لوجهها، وتحديدا أنفها .









اوعدنى انك تتغير.. تامر حسنى ينشر مقطع فيديو من البدلة

نشر الفنان تامر حسنى، مقطع فيديو من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، من فيلم البدلة.





وظهر تامر حسنى بجانب الفنان أكرم حسنى خلال أحداث الفيلم وعلق قائلًا: "سيبوهولى وهاتوهلى من فيلم البدلة.. اوعدنى انك تتغير".





معرفة قديمة لـ هيثم شاكر يواصل تصدره

يواصل ألبوم "معرفة قديمة" للنجم هيثم شاكر نجاحه ، حيث تصدر مؤخرًا قائمة موقع "أى تيونز" العالمى للموسيقى متفوقا على عدد كبير من الألبومات التى صدرت خلال هذه الفترة .









محمد حماقي ينشر فيديو كليب عاش من شافك من الساحل الشمالي

نشر المطرب محمد حماقى، على إنستجرام، فيديو كليب جديد لأغنية "عاش من شافك" من حفله الغنائي في الساحل الشمالي، وذلك بعد طرحه ألبومه الجديد "كل يوم من ده" مطلع 2019.









مرتدية بيجامة العيد.. ناهد السباعي لجمهورها: كل سنة وأنتم طيبين

نشرت الفنانة الشابة ناهد السباعي، عبر حسابها على "إنستجرام" صورة، تظهر فيها بصحبة والدتها، ناهد فريد شوقي، وشقيقتها رشا، وهن جالسات على أريكة، مرتديات بيجامة العيد، وبجانبهن كلبين.





وعلقت ناهد على الصورة: "بيجامة العيد الجديدة، كل سنة وأنتم طيبين، عيد الأضحى".



