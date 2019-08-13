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بـ فستان قصير وكتفين مكشوفتين.. أحدث ظهور لـ ايمان العاصى ..شاهد

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 10:15 ص
الفنانة ايمان العاصى
الفنانة ايمان العاصى
ريهام قدري
نشرت الفنانة ايمان العاصى على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة جديدة.

وظهرت الفنانة ايمان العاصى بفستان قصير أوف شولدر باللون الأزرق المنقوش، وتميز الفستان بالبساطة والبعد عن التكلف.

واعتمدت الفنانة ايمان العاصى على ارتداء شنطة وسط صغيرة باللون الأسود، ونظارة صفراء شفافة.

والتقطت الفنانة ايمان العاصى الصورة بوضعية الموديل ورفعت إحدى ساقيها، واعتمدت على تسريحة شعرها القصير.

وكانت الفنانة ايمان العاصى شاركت في مسلسل "لمس أكتاف" والذي عرض بالماراثون الرمضاني، وكان من بطولة ياسر جلال، وفتحى عبد الوهاب، وحنان مطاوع، وإيمان العاصى، وسمر مرسى، ودنيا عبد العزيز، ومحمد عز، وهبة عبد الغنى، وأحمد كشك، وتأليف هانى سرحان، وإخراج حسين النباوى، وإنتاج سينرجى.

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