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فن

العودة لـ كورديليا.. أحدث ظهور لـ هبة مجدى عبر انستجرام

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:50 ص
الفنانة هبة مجدى
الفنانة هبة مجدى
شروق حمدى
نشرت الفنانة هبة مجدى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، صورة جديدة من أحدث أعمالها المسرحية "الملك لير". 

وعلقت الفنانة هبة مجدى على الصورة "العودة لكورديليا".

متابعو الفنانة هبة مجدى تفاعلوا مع الصورة معلقين :

احلى بنت فى مصر 
قمر 
ربنا يحفظك 
ما شاء الله 

يذكر أن مسرحية "الملك لير" من بطولة النجم يحيى الفخرانى وهبة مجدي، وتجسد هبة مجدي دور الابنة الصغرى للملك لير "كورديليا".

وتعد مسرحية "الملك لير" ثانى مشاركات الفنانة هبة مجدي المسرحية أمام النجم يحيى الفخرانى بعد مسرحية "ليلة من ألف ليلة وليلة" والتى عرضت لمدة ٣ سنوات على خشبة "المسرح القومى بالعتبة" وشاركها البطولة زوجها المطرب محمد محسن.

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