العودة لـ كورديليا.. أحدث ظهور لـ هبة مجدى عبر انستجرام

نشرت الفنانة هبة مجدى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، صورة جديدة من أحدث أعمالها المسرحية "الملك لير".





وعلقت الفنانة هبة مجدى على الصورة "العودة لكورديليا".





متابعو الفنانة هبة مجدى تفاعلوا مع الصورة معلقين :





احلى بنت فى مصر

قمر

ربنا يحفظك

ما شاء الله





يذكر أن مسرحية "الملك لير" من بطولة النجم يحيى الفخرانى وهبة مجدي، وتجسد هبة مجدي دور الابنة الصغرى للملك لير "كورديليا".



