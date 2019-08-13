إخماد حريق هائل في متنزه ساحلي بسنغافورة

تمكنت قوات الدفاع المدني في سنغافورة من إخماد حريق هائل شب في الغطاء النباتي بالقرب من متنزه "إيست كوست بارك" في منطقة "مارينا إيست" وانتشر على مساحة تعادل حجم ملعبين لكرة القدم.



وذكرت صحيفة (ستريتس تايمز) في سنغافورة أنه شارك في إخماد النيران 50 رجل إطفاء، ولم تقع إصابات في الحريق الذي سبقه حريقان على الأقل في منطقة الغابات في اليوم الذي سبقه، أحدهما كان بحجم 10 ملاعب كرة قدم.



وأشارت قوات الدفاع المدني إلى حدوث زيادة حادة في عدد الحرائق التي شهدتها سنغافورة العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، والذي يرجع إلى حد كبير للطقس الحار.