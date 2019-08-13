تعرف على اتيكيت العزومات فى العيد.. فيديو

قالت رحاب المحمدي، خبيرة الإتيكيت وإدارة المنزل، إن مفهوم الإتيكيت يعني العلاقات الإنسانية بين الناس وبعضها فيما يتعلق بالتصرفات، والإيماءات، والضحك، والطعام، والشراب والتعاملات.



وأضافت رحاب المحمدي، خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم، الثلاثاء، أن مفهوم الإتيكيت لا يقتصر على الطعام والشراب وفقا لما يعرفه الكثيرون، حيث يعد اتيكيت الطعام والشراب سلوكا ضمن سلوكيات الإتيكيت، لافتة إلى أن اتيكيت العزومات يكون وفقا للعلاقات الإنسانية التى تربط صاحب العزومة بمدعويه.



وأوضحت رحاب المحمدي أنه من الضروري أن يهتم صاحب العزومة بضيوفه، فمن الإتيكيت أن يقوم بالإتصال بهم لدعوتهم على الطعام في منزله، و من ثم يبدأ الشخص يخبرهم بالموعد الطعام المناسب له ليحضروا.



وتابعت أن من اتيكيت العزومات أن يذهب الشخص المدعو على الطعام قبل ميعاد تناول الطعام بربع ساعة أو 10 دقائق.

