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فن

داليا مصطفى: أتمنى مشاركة زوجي في عمل فني

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 02:30 م
صدى البلد
شيرى نبيل
عبرت الفنانة داليا مصطفى عن حبها لزوجها النجم شريف سلامة، متمنية أن تشاركه في عمل فني الفترة المقبلة.

وقالت داليا مصطفى لـ "صدى البلد": "لم نشترك حتى الآن في عمل واحد، وأتمنى أن تجمعني العديد من الأعمال بشريف سلامة، فهو فنان كبير وأحب أن أشاهد أدواره دائما".

وعن دورها فى مسلسل حواديت الشانزلزيه"، قالت داليا مصطفى: "أجسد خلال أحداث المسلسل شخصية "قسمت"، وهي امرأة رقيقة للغاية، تتزوج من شخص تحبه وهو "رياض"، ويجسد شخصيته إياد نصار، وتنتمي لأسرة ثرية فوالدها باشا له مكانة كبيرة، ويحرمها القدر من نعمة الإنجاب، لذا تعيش في حالة نفسية صعبة فالعمل يبدأ بمقتل زوجي، وبعد ذلك ترصد أحداث المسلسل الظروف والملابسات التي دفعت الى جريمة القتل".

ويشارك داليا مصطفى بطولة مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، كل من إياد نصار ومي سليم، وتدور أحداث المسلسل حول فترة الخمسينيات ممثلة أطيافا كثيرة من الشعب المصري خلال هذه الفترة ورصد للحياة الاجتماعية المصرية.

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