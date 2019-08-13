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حوادث

ضبط 3 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة بالقليوبية

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 11:19 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة قبل ترويجها على عملائهم خلال احتفالات العيد وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط مسعد م م " عاطل وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 60 جراما ومبلغ 300 جنيه وهاتف محمول وسلاح أبيض مطواة وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته. 

كما تم ضبط محمد ح م عاطل وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 80 جراما ومبلغ 450 جنيها وهاتف محمول وسلاح أبيض مطواة وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

وفى شبين القناطر تم ضبط عادل ح ا " عاطل وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 100 جرام ومبلغ 100 جنيه وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه وتولت النيابة التحقيق.

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