أمينة وشيراز تحييان حفلا غنائيا اليوم فى ثالث أيام عيد الأضحي

تحيى المطربة الشعبية أمينة حفلا غنائيا ويشاركها المطربة الشابة شيراز، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق ثالث أيام عيد الأضحى على كورنيش المنيل.



وتقدم أمينة مجموعة من أشهر أغانيها منها، الحنطور، سيدي، سيدى، فى شرع مين، عاش يا وحش، السهرة ولعانة، صاحبتى، وتقدم شيراز الأغاني: عدت سنين، ليل ياليل، وماعندكش فكرة وغيرها.





وكانت أمينة، قد شاركت مع المطرب العراقي محمد السالم في إحياء حفل غنائي علي المسرح الروماني، ضمن فعاليات موسم جدة بالمملكة العربية السعودية بحضور كامل العدد للأسر من مختلف الجنسيات العربية.

