للمصيفين .. 5 نصائح قبل ذهابك للبحر

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، منشور عن النصائح اللازمة لقضاء الإجازة علي الشاطئ دون ارهاق او تعب .



ونصح هاني الناظر ، بارتداء ملابس قطن بيضاء وكاب او برنيطة على راسك و نظارة غامقة حتى يحمي المصيف نفسه من حرارة الشمس، وألا يتخلى عن زجاجة مياه تشرب للشرب طوال النهار.



كما نصح هاني الناظر المصيفين قائلا: "احرص كل شوية على حك قدمك في الرمال حتي تتخلص من الجلد الميت والفطريات الموجودة بين أصابع القدم، واستمتع بأشعة الشمس البنفسجية وتحصل على فيتامين د، واجلس في الشمس بعد الساعة الرابعة عصرا حتى لا تتعرض لحروق الشمس".



وشدد الناظر على ضرورة دهن الشعر بزيت اللوز الحلو قبل النزول للمياه ، كما يجب أن تتخلي المرأة عن الماكياچ في الشمس حتي لايترك بقع سمراء علي الجلد.