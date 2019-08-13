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العراق: تدمير مقرات لداعش في عملية دهم بالأنبار

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 11:22 ص
العراق
العراق
أ ش أ
تمكنت القوات الأمنية العراقية اليوم الثلاثاء من تدمير مقرات لتنظيم داعش في عملية دهم وتفتيش في محافظة الانبار.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية أن قوات أمنية مشتركة وخلية الصقور نفذتا، عملية دهم وتفتيش في مناطق "الكعرة والويزة والهدرة" في الأنبار، أسفرت عن العثور على مقرات تابعة ل‍داعش وتم تدميرها بالكامل.

وكان مصدر أمني عراقي في جهاز مكافحة الإرهاب قد أعلن أمس الإثنين مقتل 10 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، واعتقال ستة آخرين في محافظتي ديالى والأنبار.

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