قبرص تعلن حالة التأهب القصوى تحسبا لحدوث حرائق غابات

وفي الوقت نفسه، أصدرت دائرة الأرصاد الجوية القبرصية تحذيرا جديدا اليوم بإشارة باللون الأصفر، الدال على ارتفاع درجات الحرارة الشديد.







وأشارت إلى أنه من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة القصوى في الداخل نحو 41 درجة مئوية وحوالي 32 درجة فوق أعالي قمم جبال ترودوس.

ذكرت دائرة الغابات القبرصية، اليوم، الثلاثاء، أنها لا تزال في حالة تأهب بمنطقة التحذير بالدرجة القصوى "اللون الأحمر" بسبب زيادة خطر حرائق الغابات، داعية المواطنين لتجنب أي أعمال أو أنشطة قد تتسبب في نشوب الحرائق.وطلبت الدائرة - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) - من المواطنين الاتصال على الفور بإدارة الغابات أو خدمة الإطفاء في حال الاشتباه بدخان أو حريق.