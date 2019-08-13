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يسرا: محظوظة لدخولي المجال الفني في سن صغيرة.. فيديو

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 10:39 ص
الفنانة يسرا
الفنانة يسرا
مي محمد
قالت الفنانة يسرا إنها وحيدة والديها، وأول فرحة في عائلتها، لافتة إلى أنها كانت طفلة شقية للغاية.

وأضافت الفنانة يسرا، خلال لقاء خاص ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" اليوم، الثلاثاء، أن فترة طفولتها غالية عليها كثيرا، ولذلك من الصعوبة أن تخرج يسرا الطفلة التى بداخلها أمام أى شخص.

وأوضحت أنها تحب الأطفال كثيرا، وكانت تتمنى أن يعطيها الله طفلا قائلة: "ربنا مكتبليش، فأنا لازم أرضى بقضاء ربنا، لأن اللي كتبوه ربنا أحسن من اللي أنا عايزاه".

وأكدت أنها ترى أنها شخص محظوظ لأنها خاضت المجال الفني وهي في سن صغيرة، مشيرة إلى أن دخولها في سن صغيرة أعطى لها فرصة أن تتعامل مع أجيال مختلفة تعلمت منهم أشياءً كثيرة في حياتها.

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