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فن

زيزى عادل تحيى حفلا غنائيا ضمن مهرجان محكى القلعة.. 29 أغسطس

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 11:08 ص
زيزي عادل
زيزي عادل
شيرى نبيل
تحيى المطربة زيزى عادل حفلا غنائيا يوم الخميس 29 أغسطس بمهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء، والذى يقام فى الفترة من 18 أغسطس وحتى 1 سبتمبر تحت رعاية وزارة الثقافة والدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس المهرجان.

كانت زيزي عادل  أطلقت أغنية جديدة بعنوان "الرجالة"، وحققت من خلالها نجاحا كبيرا.

وأثارت الأغنية جدلا كبيرا بسبب هجومها على الرجال وانتقادها لتصرفاتهم.

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