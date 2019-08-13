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محافظات

الانتهاء من إزالة نجع أبو عصبة لتطوير طريق الكباش بالأقصر..صور

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 01:41 م
صدى البلد
شمس يونس
أعلنت رئاسة مجلس مدينة الأقصر فى بيان لها عن الانتهاء من أعمال رفع كفاءة نجع أبو عصبة، بإزالة الأتربة والمخلفات الصلبة في وقت قياسي لتنفيذ تطوير طريق الكباش الأثري. 

جاء ذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بسرعة الازالة للبدء فى تنفيذ المشروع .

وكان قد استمر العمل فى إزالة المخلفات ستة ايام تحت إشراف المهندس حاتم جابر عبد الحارث، سكرتير عام المدينة، وذلك ضمن أعمال خطة تطوير طريق الكباش لجعلة متحف مفتوح عالمي يليق بإسم الأقصر.

وقال عبد الحارث إنه تم الدفع بمعدات ثقيلة بعدد ٢ لودر و٣٥٠ سيارة قلاب كبير لإزالة المخلفات، وإزالة ما تبقى من المساحات والخرسانة التى لم نستطع إزالتها أثناء الإزالة فى شهر يونيو الماضي، وتم رفع ٣٠٠٠٠ م٢ أتربة ومخلفات صلبة، حتى مستوى سطح الأرض.
الانتهاء من إزالة نجع أبو عصبة لتطوير طريق الكباش بالأقصر..صور
الانتهاء من إزالة نجع أبو عصبة لتطوير طريق الكباش بالأقصر..صور
الانتهاء من إزالة نجع أبو عصبة لتطوير طريق الكباش بالأقصر..صور
الانتهاء من إزالة نجع أبو عصبة لتطوير طريق الكباش بالأقصر..صور

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