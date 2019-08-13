الانتهاء من إزالة نجع أبو عصبة لتطوير طريق الكباش بالأقصر..صور

أعلنت رئاسة مجلس مدينة الأقصر فى بيان لها عن الانتهاء من أعمال رفع كفاءة نجع أبو عصبة، بإزالة الأتربة والمخلفات الصلبة في وقت قياسي لتنفيذ تطوير طريق الكباش الأثري.





جاء ذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بسرعة الازالة للبدء فى تنفيذ المشروع .





وكان قد استمر العمل فى إزالة المخلفات ستة ايام تحت إشراف المهندس حاتم جابر عبد الحارث، سكرتير عام المدينة، وذلك ضمن أعمال خطة تطوير طريق الكباش لجعلة متحف مفتوح عالمي يليق بإسم الأقصر.



