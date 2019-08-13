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أخبار العالم

رويترز: هجمات حوثية بطائرات دون طيار على مطار أبها السعودي

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 11:00 ص
مطار ابها يتعرض لهجوم
مطار ابها يتعرض لهجوم حوثي
على صالح
شن الجناح العسكري لحركة أنصار الله في شمال اليمن، والمعروفة أيضًا باسم الحوثيين، هجمات بطائرات دون طيار على مطار أبها في المملكة العربية السعودية، وفقًا لرويترز. 

فيما لم تعلق السلطات السعودية بعد على التقرير الذي أفاد بأن طائرات دون طيار سيرتها حركة الحوثيين الإرهابية في اليمن استهدفت اليوم الثلاثاء محطة للتزود بالوقود وبرج مراقبة في مطار ابها، وفقا لتقرير نشرته وكالة سبوتنيك الإخبارية الروسية.

وفي 1 أغسطس، ورد أن الحركة الإرهابية هاجمت عرضًا عسكريًا في عدن، مقر الحكومة ومعقل التحالف العسكري بقيادة السعودية، ما أسفر عن مقتل 36 شخصًا، وفقًا لوزارة الداخلية اليمنية، لكن الحوثيين لم يعلنوا مسؤوليتهم عن الحادث.

وفي الأشهر الأخيرة، استهدفت حركة الحوثيين باستمرار أهداف عسكرية ومدنية عبر الحدود في المملكة العربية السعودية.


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